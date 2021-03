Dopo la decisione del rinvio di Juve-Napoli, i tifosi giallorossi fanno partire l’hashtag su Twitter #RinviateRomaNapoli.

Una sorta di protesta per la settimana tipo del Napoli, dato che la Roma sarà comunque impegnata in Europa League per il ritorno contro lo Shaktar. Per questo motivo è partita la protesta delle radio romane e portata in tendenza su Twitter dai tifosi.

