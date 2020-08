Champions League, i verdetti della serata: la Juventus ospitava il Lione e il Manchester City ospitava il Real Madrid. Vediamo com’è andata.

Verdetto clamoroso: la Juventus di Maurizio Sarri è fuori dalla Champions! Non è bastata ai bianconeri una vittoria per 2-1: decisiva la rete dei francesi che spedisce a casa la vecchia signora. Fallimento totale per una squadra che vantava nettamente dei favori del pronostico.

Passa anche il Manchester City che vince in casa per 2-1 contro il Real Madrid.

Comments

comments