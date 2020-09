Iachini commenta la sconfitta: “Il pareggio ci stava stretto”

Dopo la sconfitta subita contro l’Inter sul finire della partita, Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato la partita.

A seguire il suo commento nel post-partita:

“Noi siamo venuti a giocarci questa partita con la personalità giusta e la mentalità giusta. Abbiamo provato a giocare per fare gol e abbiamo avuto occasioni per fare il secondo gol nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo preso gol sull’infortunio ma non abbiamo mollato. Abbiamo avuto l’occasione per fare il 4-2. Abbiamo perso con rammarico. Un pareggio ci stava comunque stretto.

Chiesa ha chiesto il cambio per un problemino al bicipite femorale. Anche Ribery aveva tirato tanto e mi sembrava giusto cambiarlo. Era stanco. I ragazzi hanno faticato tanto. Se non c’è brillantezza fisica non si può portare avanti determinate situazioni. Dopo il tiro sbagliato Vlahovic ha pagato un po’ dazio a livello psicologico. Può succedere di sbagliare ma si deve rimanere in partita. Era rammaricato perché quella poteva essere una palla decisiva. Sono passaggi di crescita molto giovani e in qualche circostanza non veniamo premiati.“

Comments

comments