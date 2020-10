Iachini, Fiorentina: “Callejon l’ho voluto io. Farà lo stesso lavoro di Napoli”

Beppe Iachini, allenatoredella Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa pre Spezia dell’arrivo dell’ex azzurro Callejon.

“Callejon è un giocatore che ho voluto io alla Fiorentina. La società mi ha accontentato appena è andato via Chiesa. E’ un ragazzo che ha delle capacità molto importanti ed esperienza. Ho parlato con lui al telefono per convincerlo a sposare il nostro progetto di lavoro insieme e il ragazzo è rimasto ben impressionato dal nostro colloquio. Io leggo spesso che siamo una squadra che gioca 3-5-2 ma non è così. Se andate a vedere come giochiamo, scivoliamo e giochiamo a 4 in difesa. Oggi i sistemi di gioco fissi, rigidi, non esistono più. Callejon farà i movimenti che faceva prima, come in difesa, quando al Napoli scendeva a fare il quinto per coprire il ruolo come faceva in azzurro”.

Comments

comments