Iachini: “Napoli in gran forma ma noi ci prepareremo al meglio, vorrei dare spazio a chi ha giocato meno”

Salvezza di quest’anno mia impresa sportiva? Ne ho vissute diverse, ma questa è stata molto difficile perché non aveva dietro una continuità di lavoro e c’era un calendario tosto per una squadra e un ambiente molto impaurito. Dovevamo fare in fretta, ci siamo messi sotto e abbiamo lavorato. Il condottiero non deve mai abbassare la testa e tener concentrati tutti, attraverso i colloqui individuali e collettivi. I risultati vanno conquistati sul campo, nonostante le paure. Guardiamo avanti con fiducia.

Kokorin? Si sta allenando con noi, lo valuterò di volta in volta dopo la sua ricaduta, che ovviamente paga a livello mentale. C’è il timore di ricadere, ma vedremo.

Perché non vengo riconfermato? Dopo la Lazio il presidente mi ha parlato, facendomi intuire che c’erano possibilità, ma io ho detto che era giusto fare ognuno il proprio percorso. Mancanza di motivazioni da parte mia? No, penso solo che sia giusto che la Fiorentina faccia il suo percorso. Sento la Fiorentina come la mia seconda casa, al pari di quando giocavo con l’Ascoli. E’ una sensazione viscerale, troppo forte, troppo importante. Ci sono annate come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi tempi che sono davvero assurde, e aver portato a casa certi risultati mi fa riflettere: voglio che Beppe sia sempre Beppe per i fiorentini e Firenze.

Futuro? Non lo so, penserò a fare queste due partite e poi si vedrà, ragionerò con il mio staff. Il Napoli? Con Gattuso ho un ottimo rapporto, sta facendo benissimo. Ha una squadra che già negli anni passati ha lottato per i primi posti, e che è stata rinforzata. Ogni partita fanno 4-5 gol, stanno attraversando un ottimo momento, ma noi ci prepareremo al meglio nonostante abbiamo un giorno in meno di recupero. Siamo abituati alle cose complicate.

Critiche sulla squadra? Il calcio non è un gioco, è un lavoro. Lavorare insieme porta alla cura del particolare, del dettaglio. Ci sono squadre che stanno ottenendo risultati dopo tanti anni insieme: pensate a dove sarebbe l’Atalanta se avesse mandato via Gasperini dopo le prime cinque brutte partite. Il mio lavoro qui è stato spezzettato dal lockdown e poi dall’esonero che è arrivato dopo infortuni e una preparazione quasi assente. Era auspicabile fare qualche punto in più, ma non ne avevamo zero. Il lavoro è importante, non è uno scherzo, attraverso gli allenamenti si arriva piano piano alla perfezione, ma le componenti devono rimanere unite.

Chiarimenti sulla conferma ventilata da Commisso? Il presidente mi aveva fatto qualche battuta, mostrando gratitudine per l’obiettivo raggiunto. Forse da fuori non si è recepito quanto grande era il terrore di poter retrocedere. Dopo 5 mesi a casa, sono tornato e me ne sono accorto in maniera nette. Il presidente era preoccupato e dunque mi ha esternato sensazioni positive in chiave futura. Ma ok così, Beppe va, con grande gratitudine per una persona di grande spessore come il presidente, che tiene davvero alla Fiorentina.