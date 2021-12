Iannone: “Pezzuto arbitro non ancora esperto per determinate partite”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro.



“Pezzuto? Arbitro ancora non esperto per poter fare determinate partite. Mi sembra una forzatura parlare però di designazione inappropriata. Rocchi pensava che fosse preparato per arbitrare Sassuolo-Napoli quindi avrà fatto le sue valutazioni, la partita aveva un elevato coefficiente di difficoltà. Posso dire che ovviamente le partite fanno il grado di esperienza.

Fallo su Rrahmani prima della punizione Sassuolo? Sì, avrei preso quella decisione. Quando la partita è aumentata di intensità e di agonismo e i minuti erano sempre di meno probabilmente Pezzuto non è stato tanto esperto da ridimensionare la partita. Gli eventi si sono succeduti con velocità e lui non li ha fatti rientrare.

Squalifica Spalletti? Non conoscendo il referto non posso fare considerazioni. L’arbitro esperto generalmente previene, quindi sa bene che nei minuti finali l’aria è tesa per tutti”.

