Ibrahimovic commenta la lite con Lukaku: “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato sui social della lita avuta in occasione della gara di ieri sera con Romelu Lukaku.

Lo svedese, che aveva realizzato il gol del momentaneo vantaggio rossonero, per poi essere espulso nel secondo tempo, si è difeso dalle accuse di razzismo: “Nel mondo di Zlatan non c’è spazio per il razzismo. Siamo tutti un’unica razza, siamo uguali. Siamo tutti calciatori, solo alcuni migliori di altri”

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021