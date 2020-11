Ibrahimovic: “Rino dà tutto per vincere ma si trova di fronte uno come lui, sarà una bella sfida”

Il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Sto bene. Tutto il gruppo sta bene. C’è stata la sosta che ci ha fatto riposare e poi siamo tornati a lavorare. Poi è successa questa cosa del mister. Ci manca tanto ma siamo in contatto tutti i giorni. Anche dopo l’allenamento ti dice il suo pensiero come se fosse là. Bonera ha fatto un gran lavoro ed è una situazione nuova per lui. Tutti i calciatori lo conoscono e viceversa.

Gattuso? Rino lo conosco bene. Ho giocato con lui e lo conosco come persona e come calciatore. Come in campo sta facendo bene anche da allenatore. Ha carattere e personalità e dà tutto per vincere ma avrà di fronte un altro che dà tutto per vincere. Sarà una bella sfida questa.

Rinnovo? Dopo il rigore sbagliato col Verona siamo più lontani. Quando Maldini vuole ne parleremo.

