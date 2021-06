Ibrahimovic: “Scudetto? Ci riproviamo l’anno prossimo. C’è anche il Napoli”

Zlatan Ibrahimovic parla della lotta scudetto per la prossima stagione in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Ci sono squadre che dopo la pandemia soffrono economicamente e non possono più muoversi come in passato. Atalanta e Milan mi sembrano i club più solidi da questo punto di vista. Poi vedremo che cosa succederà in campo. Sarà come un altro capitolo per il Milan. Un campionato difficile, bisognerà lottare con Atalanta, Inter, Juve, Napoli… Un bell’equilibrio. Io riproverò a vincerlo, e con me i miei compagni”.

L’intervista completa su La Gazzetta dello Sport.

Comments

comments