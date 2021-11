Idasiak: “Spalletti è un perfezionista, ha una conoscenza tattica impressionante”

Il 19enne portiere polacco della Primavera del Napoli Hubert Idasiak, inserito nella lista dell’Europa League e quindi disponibile per la gara contro il Legia Varsavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale polacco Sport.pl.

Ecco quanto evidenziato da 100×100 Napoli.

“Impossibile non apprezzare Ancelotti, fu lui a convocarmi per il ritiro. Trasmetteva serenità a tutta la squadra. A Gattuso in allenamento gli piaceva crossare per gli attaccanti e diceva che dovevamo correre molto in partita e senza duri allenamenti non ci saremmo riusciti.

A Spalletti piace scherzare con i calciatori, ma se qualcosa non gli va a genio l’atmosfera diventa subito seria. E’ un perfezionista ed ha una conoscenza tattica impressionante, punta molto sui passaggi no-look. I suoi consigli stanno funzionando visto che stiamo vincendo molte partite.

Ospina e Meret sono sullo stesso livello: Ospina ha più esperienza ma Meret tra i pali ha qualcosa in più. Ospina legge meglio la partita e gioca meglio con i piedi. Proprio il giocare la palla con piedi è un aspetto che devo migliorare.

Nello spogliatoio c’è un atmosfera fantastica, scherziamo molto. I leader sono Insigne, Koulibaly e Mertens. Anche Zielinski è un leader che però più che con le parole parla con le sue qualità.

Osimhen è molto forte e veloce, ha un tiro potente e ha un buon feeling con la palla, ma ha ancora ampi margini di miglioramento.

Anguissa ha una grande facilità a giocare la palla, non sente la pressione e ha una grande tecnica. E’ anche grazie a lui che Fabiàn è diventato un leader in campo.

Prima del Napoli ho avuto offerte dall’Ascoli e fatto uno stage con la Roma ma per un infortunio al ginocchio sono tornato in Polonia.

Il mio stile? Ricorda quello di Ospina o Keylor Navas, si basa su riflessi e velocità. Ho sopperito al gap dell’altezza con un salto più alto e provo ad anticipare i tempi sui tiri da lontano”.

