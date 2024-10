Idee e concretezza: nasce il progetto civico che ha a cuore i diritti dei cittadini

Nasce l’associazione “Idee e Concretezza”, un nuovo progetto civico che ha l’obiettivo di promuovere iniziative concrete per il miglioramento della comunità di Villaricca

Tra i protagonisti ospiti dell’incontro con 50 ospiti (cittadini, istituzioni, sostenitori) in prima linea, il Presidente dell’associazione Salvatore Mautone e il Vicepresidente Giulio De Rosa con la presenza di tutto lo staff hanno presieduto all’evento con la partecipazione di oltre 50 ospiti.

Momento significativo, la presenza del deputato Francesco Emilio Borrelli, noto per il suo impegno civico, che ha evidenziato come iniziative simili siano essenziali per costruire una società più giusta e inclusiva. Borrelli ha ribadito il suo sostegno ai progetti che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone, lodando il coraggio e l’intraprendenza dei fondatori di “Idee e Concretezza”.

Presente anche il sindaco di Villaricca, che ha espresso il suo entusiasmo per la nascita di un’associazione radicata nel territorio e volta a stimolare il dibattito su temi cruciali come la vivibilità, la sicurezza e lo sviluppo economico della città. Ha sottolineato l’importanza di collaborare con realtà associative come “Idee e Concretezza”, considerate fondamentali per dare voce ai bisogni dei cittadini e tradurli in azioni reali.

Le attività dell’associazione spazieranno dalla promozione di eventi culturali alla difesa dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla riqualificazione urbana.

