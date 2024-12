Ieri al R.Y.C.C. Savoia di Napoli la presentazione del volume “Orgoglio Napoli” di Mimmo Carratelli

Anche una telefonata in diretta di Aurelio De Laurentiis durante l’incontro per celebrare uno dei giornalisti più apprezzati: Mimmo Carratelli

Ieri si è svolta con grande successo la presentazione del libro Orgoglio Napoli – Un Viaggio nella Storia del Calcio Partenopeo (Marchesini Ed) di Mimmo Carratelli, un evento che ha riunito numerosi amici, giornalisti e appassionati di calcio, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Un parterre composto da illustri ospiti, tra cui Corrado Ferlaino, storico presidente del Napoli di Maradona, Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione SSC Napoli, Gianfranco Coppola, presidente USSI, Enzo Montefusco ex calciatore e allenatore in maglia azzurra, e molti altri.

Un momento speciale è stato rappresentato dal video di saluto inviato da Pier Paolo Marino, ex Direttore Generale del Napoli oggi all’Udinese come Direttore Tecnico, che ha voluto esprimere il suo affetto e la sua stima all’autore. Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli è intervenuto in diretta telefonica, manifestando tanto apprezzamento nei confronti di Carratelli in quanto professionista eccellente, ironico e sagace:

“Ringrazio te, Mimmo, che oggi hai tre volte trent’anni. Legato anagraficamente a doppio filo con il mondo del Calcio Napoli e con la sua storia. Il tuo libro celebra il Napoli di tutti i tempi e di noi tutti. Ti ho sempre seguito con grande interesse non solo perché sei un profondo conoscitore del calcio e di Napoli ma sei anche uno straordinario inventore di personaggi che potrebbero dare il via ad una serie televisiva molto divertente. Le tue incursioni, anche le più critiche, per noi continuano ad essere di grande stimolo”.

La presentazione ha offerto l’opportunità di esplorare non solo i trionfi storici del Calcio Napoli, ma anche le emozioni e le storie che rendono unica la passione dei tifosi partenopei. Orgoglio Napoli, edito da Gianni Marchesini Edizioni – Geo Edizioni, si conferma come un’opera fondamentale per chi desidera approfondire la storia della squadra azzurra e rivivere i momenti salienti che hanno segnato la sua gloriosa carriera. Con 192 pagine ricche di aneddoti e ritratti di figure chiave, il libro rappresenta un tributo non solo ai successi sportivi ma anche all’essenza dell’orgoglio napoletano che pervade la cultura calcistica della città. Questo evento ha segnato un momento di celebrazione per il passato e un segnale di ottimismo per il futuro della squadra oggi affidata ad Antonio Conte.

L’allenatore salentino, uno dei tecnici più vincenti, lascia sperare che il Napoli possa allungare una preziosa collana fatta di 20 successi che – dalla promozione in B del 1949-50 al tricolore di un anno fa – comprendono 3 scudetti, 1 Coppa Uefa, 6 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Alpi, 1 Coppa Italo-inglese, 5 promozioni dalla B alla A e 1 dalla C alla B.

Orgoglio Napoli è anche in edicola.

