Iervolino: “Non ho mai parlato con il Napoli per Dia, su Coulibaly non so”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss.

“Non ho mai parlato con il Napoli di Dia. Noi abbiamo una clausola unilaterale che ci rende inermi nel poter decidere sul suo futuro.

Napoli interessato a Coulibaly? Che io sappia no, non penso. E’ anche vero che tutto il trading è nelle mani di De Sanctis ma non mi risulta. Tutti i giocatori sono appetiti, specialmente Pirola e Lovato sono molto apprezzati soprattutto all’estero.

Paulo Sousa? Lui aveva la possibilità di andare via perché aveva una clausola, ma sta benissimo con noi. Ci eravamo sentiti, era sereno. Ci ha lusingato l’interesse dei Campioni d’Italia nei confronti del nostro mister. Siamo contenti così, non c’è allenatore migliore per noi per far crescere la squadra.

Rivalità tra le tifoserie? C’è solo una frangia di tifosi, una piccolissima parte che sta cominciando a inquinare il pozzo e a creare dei meccanismi brutti che non devono esistere. Io li ho condannati sin da subito, mi sono impegnato a creare un ponte tra le due società, le due tifoserie, e lo continuerò a fare. Amo Salerno ma sono napoletano e per me questa cosa è fondamentale portarla avanti. So che anche De Laurentiis ha dimostrato di volere un ponte tra le due squadre.

La mancata presentazione dei due libri grida vendetta, è molto vergognosa. Io ho detto che qualora De Giovanni volesse presentare il libro sarei disponibile a presentarglielo io a Salerno. Il mezzogiorno ha bisogno di un network forte, mi auguro che nella prossima partita in cui ci incontreremo ci sia un terzo tempo in cui tutti vanno a prendere una birra insieme”.

