Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Non so nulla dello scambio con il Napoli Petagna-Djuric e De Laurentiis non mi ha chiesto personalmente Ederson. Comunque non trattengo nessuno controvoglia.

Cavani? Da tifoso dico: fare uno sforzetto. Da presidente cerco di far quadrare i conti. Da azionista vedo il valore in medio lungo periodo. Per me sarebbe un sogno, non so se lui vorrebbe venire a Salerno”.

