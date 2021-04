Iezzo a Radio Crc: “De Zerbi ha l’ambizione giusta per ereditare il Napoli da Gattuso”

L’ha detto oggi a Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo. Queste le sue dichiarazioni.

“Gattuso merita di restare a Napoli – ha detto Iezzo a Radio Crc – so, però, che è molto difficile che continui ad allenare gli azzurri. L’altro giorno ho chiesto in diretta tv a De Zerbi, vittorioso col suo Sassuolo a Benevento, che cosa pensasse delle voci che lo vogliono sulla panchina del Napoli l’anno prossimo. Roberto si è detto pronto per una grande piazza, ma ha chiesto rispetto per Gattuso, visto che il suo lavoro in azzurro non è terminato ancora”. Iezzo ha anche avuto modo di dire la sua su Meret, titolare nel finale di campionato dopo l’infortunio di Ospina. “Finalmente per Meret arriva la grande occasione – ha detto Iezzo a Radio Crc – Ospina è un grande portiere, ma Meret deve giocare titolare in questo finale di stagione e nel prossimo campionato”. Infine una curiosità sulle sue scelte sulla panchina della Nazionale del Regno delle Sue Sicilie. “Volevo comvocare Calaiò – ha detto Iezzo a Radio Crc – ma ha smesso di giocare e non ne vuole sapere. Se si fosse allenato al meglio, avrei dato la 10 a Diego Maradona Jr”.

