Iezzo: “Conosciamo il presidente, ci tiene molto ai conti a posto.”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha commentato le parole di oggi di De Laurentiis.

Ai microfoni di “Tutto Mercato web” Iezzo si è spesso sulle varie tematiche avute oggi in conferenza stampa dal presidente del Napoli:

“Conosciamo bene il presidente, ci tiene molto ai conti a posto, si parla di una società che si autofinanzia e se non hai altre risorse devi comunque tenere i conti in ordine. Se vanno via i pezzi importanti, i dirigenti dovranno esser bravi a trovare sul mercato chi possa sostituirli bene. Capisco il discorso societario, certo ripartire da questa base con altri innesti per fare bene sarebbe un’altra cosa”

L’ex portiere ha poi concluso parlando di Spaletti e del futuro di Insigne con il Napoli:

“Spalletti è stato scelto per portare esperienza, ciò che è mancato in quelle partite che potevano fare la differenza. Le sensazioni per Insigne sono positive, è legatissimo alla squadra e alla città, è il capitano e in cuor suo c’è voglia di restare. Serve la via giusta per accontentarlo“.

