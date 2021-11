Iezzo: “Da qui a Natale capiremo la forza di Napoli e Milan, confidiamo nel rinnovo di Insigne” 

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul portale web di Napoli Magazine e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Il VAR? Fino a quando non si da’ la possibilita’ a qualcuno del club di chiamare la revisione di un fallo ci sarà sempre da discutere. Si potrebbe fare un po’ come accade nel Football Americano, con l’allenatore che chiede di rivedere l’azione per poter avere un confronto diretto.

Spalletti? Col senno di poi siamo tutti bravi. Un allenatore deve decidere in pochi secondi, a volte si sbaglia ed a volte si trova la soluzione giusta. Non credo che sia stato un problema di cambi, vanno dati i giusti meriti anche al Verona che sta giocando molto bene e sta mettendo in difficoltà un po’ tutti.

Dopo la sosta ci saranno scontri di rilievo per il Napoli. Non solo le sfide con Inter e Lazio, ma da qui a Natale capiremo la forza di Napoli e Milan che saranno chiamate a partite molto impegnative.

Ospina e’ il primo portiere, Meret aspetta il suo momento. Le gerarchie ormai sono evidenti, ma non si discutono, sono due portieri fortissimi. Entrambi danno garanzie, chiunque andrà in campo farà bene. Avere due portieri forti per una squadra che vuole vincere e’ fondamentale.

I 5 cambi rappresentano una svolta importante, praticamente puoi sostituire mezza squadra. Se Spalletti riesce a tenere alta la concentrazione di tutta la squadra, può usufruire al meglio di quest’opportunità.

Confidiamo tutti nel rinnovo di Insigne, ma non capisco perché dovrebbe guadagnare meno degli altri. Insigne è un calciatore forte, a suon di prestazioni nel Napoli e vincendo l’Europeo credo che si sia guadagnato la possibilità di ottenere un contratto di livello. Dovesse andar via Insigne, andrebbe sostituito con un calciatore altrettanto forte ed andrebbero comunque spesi dei soldi”.

Comments

comments