Iezzo: “Domani sfida tra i due portieri giovani più forti d’Italia”

Gennaro Iezzo, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Napoli-Milan e della sfida in porta tra Donnarumma e Meret.

A seguire le sue parole:

“E’ una partita importante per il Napoli, per capire se la squadra è da Scudetto. Non è una sfida che sarà decisiva, ma prossime partite ci faranno capire se il Napoli è arrivato a livello utile per conquistare lo Scudetto. Meret? Pensa che sarà la sfida tra i due portieri giovani più forti in Italia, li vedo nei prossimi anni nella top ten dei più forti in Europa.”

