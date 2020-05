Iezzo: “Follia mettere da parte Meret, non condivido la scelta di Gattuso”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato della situazione legata agli estremi difensori azzurri, con David Ospina che sembra aver scalzato Alex Meret.

Una scelta, quella di Gattuso, che Iezzo non condivide: “Dico sempre la stessa cosa. E’ una follia mettere Meret da parte ora. Ha ventitre anni, tecnicamente e caratterialmente è tra i migliori d’Europa. E’ giovane, ha 3-4 anni per maturare e per diventare grande. Non capisco la decisione di Gattuso. Forse gli serviva più esperienza, rispetto alla costruzione del gioco. Però il portiere deve fare la parata importante e Meret lo ha dimostrato anche in Champions, non capisco perché non giochi. E non capisco pure la società, che non prende posizione, e la cosa mi dispiace. Lui e Donnarumma, come giovani, sono tra i primi cinque in Europa”.

