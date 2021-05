Iezzo: “Il Napoli contro Verona scenderà in campo con il coltello tra i denti”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ieri il Napoli ha vinto sfruttando al massimo le occasioni create. Ha portato a casa una vittoria meritatissima ed è quasi fatta. Hysaj? Penso sia stato uno dei migliori in campo ieri. Devo dire che questo ragazzo, in scadenza di contratto, gioca in una posizione a lui non ideale e fa le due fasi in modo incredibile. E’ da premiare. Spero che il Napoli si faccia vivo per rinnovargli il contratto, merita la riconferma perché non è facile trovare giocatori versatili della sua caratura. Non credo che il Napoli si farà trovare distratto all’ultimo appuntamento decisivo per dare una svolta alla stagione. Il Napoli scenderà in campo contro il Verona con il coltello tra i denti. Non sono fiducioso, di più. Questa squadra ha acquisito certezze, soprattutto mentali. Mi piacerebbe dare un 10 al presidente se riuscisse a rinnovare il contratto di Gattuso. Questo ragazzo si è conquistato la riconferma. Spero che il gruppo possa fare da tramite. Ripartire con Gattuso significherebbe ripartire con il piede giusto. Ormai lui sa tutto”.

