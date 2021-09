Iezzo: “Il Napoli ha qualche arma in più”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli a proposito della squadra partenopea.

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli Iezzo è intervenuto così:

“Il Napoli ha qualche arma in più: non c’è più solo il bel gioco, ma anche la forza. La partita col Cagliari non è mai facile proprio a livello storico. Ma c’è anche Mazzarri che torna contro il suo passato: sarà una bella sfida. Mazzarri l’ha dimostrato sempre, quando è subentrato ha sempre raggiunto l’obiettivo. Cerca di trasmettere il suo carattere alla squadra, ed è questa l’arma in più. Lavora sulla testa dei giocatori, sull’approccio alle gare. Difesa a 4? Penso che opterà per quella a 3 per giocare a 5 in fase di non possesso. Cercherà di chiudere gli esterni. Vorrà togliere profondità. Tra prendere alto e basso il Napoli, preferisco stare basso. Lascio qualche rischio ma è necessario”.

