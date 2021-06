Iezzo: “L’Italia deve giocare il suo calcio per poter sperare di battere il Belgio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli dal 2005 al 2011.

Iezzo si è soffermato su Euro 2020, in particolare sull’uscita della Francia e la sfida tra l’Italia ed il Belgio di venerdì. A seguire le sue parole:

“Le scelte di Deschamps in Francia-Svizzera? A mio parere, sono maggiori le responsabilità dei giocatori, che mi sono sembrati in gran confusione dall’inizio dell’Europeo. L’eliminazione della Francia rivaluta anche le vittorie dell’Italia contro Svizzera e Austria, da tutti additate come selezioni deboli. In competizioni come Europei e Mondiali è difficile fare pronostici.

Previsioni su Belgio-Italia? Il recupero di Chiellini sarebbe fondamentale per fermare Lukaku. Anche il ruolo di Jorginho sarà decisivo, bloccando le linee di passaggio avversarie, può tagliare i rifornimenti a Lukaku. La Nazionale italiana deve sfruttare le probabili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard, che sono calciatori imprescindibili per i belgi.

Come affrontare il Belgio? L’Italia deve giocare il suo calcio, non adeguarsi alla fisicità avversaria. Se mantiene l’aggressività e la velocità della prima parte degli Europei, credo possa mettere in grande difficoltà i belgi.”

