Iezzo: “Milik? Il Napoli dovrebbe pensarci bene prima di cederlo”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto sull’emittente televisiva Canale 8, nel corso della trasmissione Linea Calcio, parlando del futuro di Milik.

“Milik è l’unico attaccante di ruolo, l’unica punta forte fisicamente del Napoli. Il suo futuro? Dipende da cosa si vuole fare da grandi. Se gli azzurri puntano a qualcosa di importante allora potrebbe essere giusto andare sul mercato, ma, personalmente, uno come lui lo terrei. Ha ancora un paio d’anni per crescere, non capisco perché venga sempre penalizzato. Il Napoli dovrebbe pensarci bene prima di cederlo”.

Comments

comments