Iezzo: “Sul gol di Nandez non c’è nessuna colpa per Meret”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Ho sentito qualche critica su Meret dopo la partita con il Cagliari. Non so perché, ha fatto grandi parate.

Vado fuori di testa a volte quando gli attribuiscono la responsabilità del gol preso.

Questo ragazzo deve sorbirsi delle critiche inutili. E’ un portiere fortissimo e se gli dai continuità diventa ancora più forte di quello che è.

Se il Napoli si fosse alzato di più e avesse portato fuori centrocampisti e difensori, ci sarebbe stato anche più spazio di intervento per il portiere.

In quel caso, sul gol di Nandez, non c’è nessuna colpa per Meret”.

