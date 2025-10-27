Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Il suo successore potrebbe essere…

E’ ufficiale: IgorTudor non è più l’allenatore della Juventus. Il Club bianconero ha diramato un comunicato. Il successore potrebbe essere colui che con il Napoli ha vinto il terzo scudetto: Luciano Spalletti

“Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.