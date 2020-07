Mihajlovic in conferenza: “ll segreto del secondo tempo è stato il cambio tattico”

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio con il Napoli.

“Abbiamo cambiato il sistema di gioco perchéP nel primo tempo è stata colpa mia, pensavamo di poter scalare meglio sui due centrali e il mediano basso ma non è stato così. Poi ci siamo messi uomo contro uomo e noi non possiamo aspettare, dobbiamo andare, rischiare e pressare alti. Così ci si diverte, bravi i ragazzi.

Dominguez ha fatto bene, sta migliorando e crescendo. Ho il rammarico di queste tre partite tra Cagliari, Parma e Napoli potevano essere tranquillamente tre vittorie. A parte Parma, dove mi sono arrabbiato, oggi la squadra ha fatto molto bene.

Barrow non mi sorprende, è un giocatore di qualità. Deve essere più cattivo, poi quando ha la palla buona è capace di buttarla dentro. Lavoreremo su di lui come prima punta per l’anno prossimo e vediamo quanto tempo ci vuole per imparare i movimenti giusti. Ha grandi margini di miglioramento.”

