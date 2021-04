IIDEA lancia la terza edizione del “First Playable”. L’evento sarà fisico e digitale

IIDEA è pronta a lanciare la terza edizione del “First Playable”, l’evento “business to business” di riferimento per l’industria del gaming nazionale.

Si conoscono anche le date dell’evento: 1 e 2 luglio. Data la situazione relativa al Covid, sarà un evento ibrido ovvero sarà sia digitale che fisico; inoltre, nell’appuntamento del First Playable saranno presentate le candidature degli Italian Video Game Awards.

Nella passata edizione sono stati più di 70 gli studi di sviluppo italiani che vi hanno preso parte. “First Playable” prevede tra le altre attività una sessione di coaching preparatorio a favore degli sviluppatori denominato “Ready to Pitch”.

Nell’ambito dell’evento, sarà prevista l’assegnazione degli IVGA per le migliori produzioni videoludiche nazionali. In particolare, sono 5 i premi che saranno assegnati:

Best Italian Game: premio per il miglior videogioco italiano.

Best Italian Debut Game: premio per la miglior opera prima italiana.

Best Innovation: premio per il videogioco italiano più innovativo.

Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale.

Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale.

Il commento dei direttori di Toscana Film Commission e di IIDEA

L’evento sarà organizzato in collaborazione con la Toscana Film Commission; a tal proposito, c’è anche il commento del direttore della Commissione, Stefania Ippoliti:

“Qui in Toscana, ci siamo ormai così appassionati alla talentuosa capacità e intraprendenza dell’Industria italiana dei videogiochi, che non abbiamo avuto nessun dubbio: il 2021 vedrà la città di Pisa ospitare “live” la serata di gala degli Italian Video Game Awards.

Proseguiremo il viaggio intrapreso nel 2019 con First Playable a Manifatture Digitali Cinema, nel set incredibile del Museo della Navi romane agli Arsenali Medicei: 1000 anni di storia, dal III secolo ac al VII dc, che ci proietteranno nel futuro. Vi aspettiamo in Toscana insieme a IIDEA!”

Il direttore generale di IIDEA, Thalita Malagò, ha commentato così:

“Siamo orgogliosi di poter offrire, per il terzo anno consecutivo, un’opportunità concreta per lo sviluppo del business degli sviluppatori italiani di videogiochi. Dopo l’esperienza fatta lo scorso anno in piena emergenza sanitaria, siamo pronti a tornare con un’edizione ancora più ricca di opportunità e di visibilità per l’industria italiana in un contesto di mercato globale.

First Playable sarà una vetrina internazionale d’eccezione per i migliori videogiochi e professionisti italiani, a cui sarà dedicata anche una cerimonia di premiazione per gli Italian Video Game Awards assegnati da una giuria d’eccellenza internazionale.”

