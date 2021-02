IIDEA rende disponibile il quinto censimento dei game developer italiani

IIDEA, associazione che raggruppa editori e sviluppatori italiani, ha lanciato il quinto censimento per i game developer italiani.

Il censimento è possibile effettuarlo a QUESTO LINK. L’obiettivo è quello di ottenere un quadro più chiaro del settore ad un anno dall’inizio della pandemia; il termine ultimo per la partecipazione al censimento è il 28 marzo. Oltre ad avere un quadro più chiaro sull’ultimo anno serve anche ad avere un aggiornamento su tutta l’industria videoludica italiana.

Inoltre, insieme alle informazioni quantitative questa volta si avranno anche informazioni qualitative; IIDEA ha stretto un accordo con IDG Consulting, società nota a livello internazionale, per fornire un quadro più completo sulle potenzialità offerte dal made in Italy per i videogame. L’obiettivo è quello di dare una panoramica su come l’Italia sta crescendo in questo settore.

IIDEA invita tutti gli studi di sviluppo a prendere parte al censimento per avere il miglior quadro possibile della situazione.

