Il 2019 del Napoli: il mercato, tra gandi addii, sorprese e qualche rimpianto

Il 2019 sta per concludersi. Andiamo a ripercorrere insieme quello che è stato il mercato del Napoli di in questi dodici mesi.

Si avvicina quello che può essere un momento decisivo della stagione del Napoli, soprattutto dopo il cambio di guida in panchina: il mercato di gennaio. C’è da cercare un’inversione di tendenza netta riguardo alla passata stagione quando, nel primo anno di Ancelotti in panchina, non venne effettuato alcun acquisto a fronte di due cessioni importanti. Ben diverso invece il mercato estivo con cui si è aperta la nuova stagione dove, seppur gli azzurri abbiano visto sfumare davanti ai propri occhi suggestioni di un certo spessore, la squadra ha visto importanti investimenti fatti in ogni zona del campo.

Ecco lo specchietto completo delle due sessioni di mercato con cui si è aperto e chiuso il 2019:

STAGIONE 2018/19, SESSIONE INVERNALE

Acquisti:

Nessuno.

Totale spese: 0 €.

Cessioni:

20/01 – Marko Rog – Valencia (prestito), 500.000 €

14/02 – Marek Hamsik – Dailan Yifang, 20.000.000 €

Totale incassi: 20.500.000 €

Saldo: + 20.500.000 €

STAGIONE 2019/20, SESSIONE ESTIVA

Acquisti:

01/07 – Konstantinos Manolas – Roma, 36.000.000 €

01/07 – Alex Meret – Udinese (riscatto), 22.000.000 €

01/07 – Giovanni Di Lorenzo – Empoli, 8.000.000 €

01/07 – Orestis Karnezis – Udinese (riscatto), 2.500.000 €

04/07 – David Ospina – Arsenal (riscatto), 3.500.000 €

24/07 – Eljif Elmas – Fenerbache, 16.000.000 €

23/08 – Hirving Lozano – PSV Eindhoven, 38.000.000 €

02/09 – Fernando Llorente – Tottenham, gratuito.

Totale spese: 126.000.000 €

Cessioni:

01/07 – Amadou Diawara – Roma, 21.000.000 €

01/07 – Roberto Insigne – Benvento, 1.500.000 €

03/07 – Igor Lasicki – Pogon Szczecin, 200.000 €

04/07 – Raul Albiol – Villareal, 5.000.000 €

16/07 – Roberto Inglese – Parma (prestito), 2.000.000 € (+18.000.000 €)*

20/07 – Carlos Vinicius – Benfica, 17.000.000 €

23/07 – Marko Rog – Cagliari (prestito), 2.000.000 € (+13.000.000 €)*

30/08 – Adam Ounas – Nizza (prestito), 2.500.000 €

02/09 – Simone Verdi – Torino (prestito), 3.000.000 € (+20.000.000 €)*

02/09 – Vlad Chiriches – Sassuolo (prestito), 2.000.000 €

Totale incassi: 56.200.000 €

*(riscatti per la stagione 2020/21)

Saldo: – 69.800.000 €

Comments

comments