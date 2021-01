Il 2020 del Napoli: il cammino in Europa targato Spagna

Dal Barcellona al Real Sociedad al Granada: la Spagna trait d’union del 2020 del Napoli nelle coppe europee.

La Champions League. Il 2020 ‘europeo’ del Napoli si presenta con l’affascinante doppia sfida negli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona di Messi. Il 25 febbraio c’è l’esordio di Messi nel tempio di Re Diego Maradona nella gara di andata. Ma è Dries Mertens che ruba la scena all’argentino con un gran gol che porta il Napoli in vantaggio e proietta il ‘Ciro’ del Belgio in testa alla classifica dei marcatori del Napoli di tutti i tempi in tutte le competizioni alla pari di Marek Hamsik. Peccato che la solita distrazione difensiva regala a Griezmann il gol pareggio vanificando una super prestazione degli azzurri. La pandemia posticipa la gara di ritorno a Barcellona addirittura all’8 agosto. In quella gara il Napoli non si esprime al meglio, Messi fa la differenza e i catalani eliminano gli azzurri con un secco 3-1.

L’Europa League. La conquista della Coppa Italia garantisce al Napoli la qualificazione ai gironi eliminatori di Europa League dove gli azzurri vincono il Gruppo F eliminando gli olandesi dell’AZ Alkmaar e i croati del Rijeka, qualificandosi ai sedicesimi di finale insieme agli spagnoli del Real Sociedad. Il sorteggio degli accoppiamenti che si è svolto nella sede dell’UEFA a Nyon in Svizzera il 14 dicembre mette di il Napoli di fronte a un’altra squadra spagnola: il Granada. Ma questa è una pagina di storia da scrivere nel 2021.

DATO TOTALE CASA TRASFERTA GIOCATE 8 4 4 VITTORIE 3 1 2 PAREGGI 3 2 1 SCONFITTE 2 1 1 GOL FATTI 9 4 5 GOL SUBITI 8 3 5 IL RIEPILOGO DEL 2020 DEL NAPOLI NELLE COPPE EUROPEE

