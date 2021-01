Il 2020 del Napoli: la vittoria della Coppa Italia la luce in un anno difficile

Ripercorriamo insieme il 2020 del Napoli, un anno atipico segnato dall’epidemia di Coronavirus.

La vittoria della Coppa Italia è senza dubbio il momento più alto di un anno difficile per gli azzurri. Un competizione, a differenza di Serie A e Champions League, giocata interamente nel 2020. Un trionfo meritato dagli azzurri che hanno vinto il trofeo da imbattuti subendo un solo gol.

Ogni singola partita del Napoli in Coppa Italia ha segnato un momento importante della stagione come ad esempio l’ottavo di finale giocato contro il Perugia, prima vittoria dell’anno dopo due brutte sconfitte arrivate contro Inter e Lazio.

Il quarto di finale vinto contro la Lazio ha segnato addirittura una svolta nella stagione del Napoli. Il ritorno in Curva degli Ultras per sostenere una squadra in grande difficoltà ha aiutato gli azzurri a disputare una delle partite più di spessore della stagione. La partita decisa da una prodezza di Insigne ha poi dato il via ad una serie di risultati positivi che hanno permesso al Napoli di rilanciarsi.

La semifinale di andata giocata e vinta, contro ogni pronostico, a San Siro contro l’Inter è stata la partita della consapevolezza. Giocando in modo ordinato e annullando i nerazzurri, il Napoli dimostra di potersela giocare con chiunque e di poter seriamente ambire alla vittoria della Coppa Italia.

Il ritorno giocato in un San Paolo deserto segna, invece, un momento storico. E’ la prima partita giocata dal Napoli dopo la Pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia. Grazie all’1-0 dell’andata, l’1-1 ottenuto al ritorno permette agli azzurri di raggiungere la Juventus in finale. Il gol decisivo in quest’occasione è stato segnato dal solito Mertens che quel giorno è diventato ufficialmente il miglior marcatore della storia del Napoli superando Hamsik.

La vittoria in finale contro la Juventus rappresenta invece il trionfo di una squadra che viene da una stagione difficile, segnata risultati negativi e dal caos post ammutinamento. La parata decisiva di Meret su Dybala e il rigore finale segnato da Milik, all’epoca accostato proprio ai bianconeri, regalano agli azzurri il primo trofeo dall’era Benitez. E’ anche la prima Coppa vinta da allenatore da Gattuso che in pochi mesi ha trasformato una squadra che solo a dicembre 2019 sembrava praticamente distrutta.

L’augurio per il 2021? Quello di iniziare il nuovo anno battendo la stessa Juventus in Finale di Supercoppa Italiana, in programma il 20 Gennaio.

