Il 5 giugno parte l’App “Immuni” in tre regioni, ecco come funziona

Secondo quanto riportato da “Repubblica” oggi in edicola dal 5 giugno in Abruzzo, Liguria e Puglia è possibile scaricare sui telefonini in via sperimentale l’App “Immuni”.

La sperimentazione durerà una settimana prima di essere estesa in tutta Italia.

Il sistema base è pronto e il codice sorgente è stato reso pubblico, ma resta da valutare l’impatto sulla privacy dei cittadini.

Il codice sorgente è il profilo della App espresso in linguaggio informatico. E’ stato reso pubblico per farla adattare ai sistemi operativi di Google e Apple.

Questo il funzionamento previsto della App.

Chi risulta positivo al tampone viene contattato dall’ufficio igiene della ASL competente ed è chiamato a fornire il codice di 16 cifre associato alla App. Il codice viene inserito nel server che automaticamente lo invia a tutti gli utenti di “Immuni”. Tramite il telefonino avviene il tracciamento dei contatti delle persone che hanno incontrato il postivo negli ultimi 14 giorni con l’invio di un avviso di “Rischio contagio”.

