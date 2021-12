Il 6 gennaio il Napoli torna in campo: due mesi da vivere tutti di un fiato tra campionato, Coppa Italia ed Europa League

Dopo la sosta natalizia la Serie A torna in campo il 6 gennaio con le partite della prima giornata di ritorno. IL Napoli è atteso dalla trasferta in casa della Juventus.

Tra gennaio e febbraio il Napoli deve giocare 8 partite di campionato, almeno 1 di Coppa e Italia (si spera due) e 2 di Europa League.

In totale 11-12 partite in 32 giorni decisive non solo per la stagione del Napoli, ma anche per il suo futuro in Champions.

Questo il calendario delle partite del Napoli nei mesi di gennaio e febbraio.

6 gennaio: Juventus-Napoli;

9 gennaio: Napoli-Sampdoria;

12 gennaio: Napoli-Fiorentina (Coppa Italia);

16 gennaio: Bologna-Napoli;

23 gennaio: Napoli-Salernitana:

30 GENNAIO SOSTA PER LE NAZIONALI.

6 febbraio: Venezia-Napoli;

9 febbraio: eventuale quarto di finale di Coppa Italia;

13 febbraio: Napoli-Inter;

1 7 febbraio: Barcellona-Napoli (Europa League);

20 febbraio: Cagliari-Napoli;

24 febbraio: Napoli-Barcellona (Europa League);

27 febbraio: Lazio-Napoli.

