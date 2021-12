Il 6 gennaio si torna in campo: per il Napoli si annuncia un mese con gli uomini contati

Da domani a Castel Volturno il Napoli riprende gli allenamenti in vista del ritorno in campo contro la Juventus il 6 gennaio.

Ritorno in campo che per Spalletti rischia di diventare un’emergenza totale con gli uomini contati.

Manolas ceduto ai greci dell’Olympiakos Pireo. Mario Rui squalificato. Anguissa, Osimhen, Koulibaly e Ounas in Coppa d’Africa o altrimenti non utilizzabili secondo la normativa FIFA sulle convocazioni in Nazionale. Fabiàn e Lozano positivi al covid. L’incognita sul futuro di Insigne.

Senza l’indispensabile aiuto del calciomercato Spalletti rischia di affrontare la Juventus con ben 9 calciatori in meno e con soli 16 calciatori a disposizione dei quali tre portieri:

Ospina, Meret, Marfella;

Di Lorenzo, Malcuit, Zanoli, Juan Jesus, Rrahmani, Ghoulam;

Elmas, Demme, Lobotka, Zielinski;

Politano, Petagna, Mertens.

La speranza è quella di recuperare almeno Insigne (da capire con quale serenità mentale), Lozano e Fabiàn (anche se non si sa in quali condizioni fisiche) già per la gara con la Juventus o almeno per quella successiva dove invece ci sarà sicuramente Mario Rui.

Poi ci sarà da verificare in quali condizioni psico-fisiche torneranno i quattro africani dopo una competizione che si annuncia stressante come ogni competizione che riguarda le nazionali.

Tra gennaio e febbraio il Napoli deve giocare 8 partite di campionato, almeno 1 di Coppa e Italia (si spera due) e 2 di Europa League. In totale 11-12 partite decisive non solo per la stagione del Napoli, ma anche per il suo futuro in Champions.

Questo il calendario delle partite del Napoli nei mesi di gennaio e febbraio.

6 gennaio: Juventus-Napoli;

9 gennaio: Napoli-Sampdoria;

12 gennaio: Napoli-Fiorentina (Coppa Italia);

16 gennaio: Bologna-Napoli;

23 gennaio: Napoli-Salernitana:

30 GENNAIO SOSTA PER LE NAZIONALI.

6 febbraio: Venezia-Napoli;

9 febbraio: eventuale quarto di finale di Coppa Italia;

13 febbraio: Napoli-Inter;

1 7 febbraio: Barcellona-Napoli (Europa League);

20 febbraio: Cagliari-Napoli;

24 febbraio: Napoli-Barcellona (Europa League);

27 febbraio: Lazio-Napoli.

