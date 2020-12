Il Barcellona ha rifiutato 250 milioni di euro per Messi

Laporta, candidato a ricoprire di nuovo la carica di presidente del Barcellona, ha detto:

“Nel 2006 Massimo Moratti è venuto da me e mi ha offerto 250 milioni di euro per Messi, ma gli ho detto di no.

Il padre di Leo mi ha chiesto cosa avrei fatto io, da padre. E gli ho risposto che gli avremmo costruito attorno una squadra che lo avrebbe aiutato a ottenere i successi più importanti.

Ho visto l’amore di Messi e della sua famiglia per il Barça. Sta bene a Barcellona e in Catalogna. Con lui non si tratta di una questione di soldi”.

Comments

comments