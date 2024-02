Il Barcellona in crisi? In Liga vince 4-0 con il Getafe

Il Barcellona ieri ha superato 4-0 il Getafe, ritrovando il secondo posto in classifica

Il Napoli affronterà il Barca il 12 marzo in Spagna per il ritorno degli ottavi in Champions League. Da quando Xavi ha annunciato di lasciare il club blaugrana a giugno, la squadra ha ottenuto la seconda miglior serie di partite della stagione. Il Barcellona non perde da cinque partite, quattro in Liga ed una in Champions ed in campionato ha raccolto 10 punti sui 12 a disposizione.

