Il Barcellona perde il Clasico, 2-0 ed il Real Madrid vola in testa

Finisce 2-0 per il Real Madrid il Clasico di Liga contro il Barcellona. Succede tutto nel secondo tempo, in gol Vinicius Jr. e Mariano .

Va al Real Madrid il Clasico in Liga. Vittoria dei Blancos per 2-0 grazie al gol di Vinicius Jr a metà ripresa e nel finale di Mariano. Match equilibrato coi blaugrana incapaci di reagire dopo la rete dello svantaggio. Con questo ko la squadra di Setién si fa scavalcare proprio dalla squadra di Madrid che ora è prima a quota 56 punti in classifica. Prosegue il momento di flessione del Barcellona che sta pagando i tanti infortuni.

