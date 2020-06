Il Barcellona si fa rimontare due volte dal Celta Vigo, ora il primo posto è a rischio. La squadra di Setien continua ad oscillare in Liga.

Due volte in vantaggio e due volta rimontati, i blaugrana pareggiano per 2-2 in casa del Celta Vigo ed ora sono a +1 sul Real, ma i blancos hanno una partita in meno. Domani, contro l’Espanyol, la squadra di Zidane potrebbe effettuare il sorpasso.

Comments

comments