Il Barcellona torna a sorridere: Jordi Alba e Piquè si allenano col gruppo

Per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, il Barcellona torna a riavere elementi importanti della rosa a disposizione.

Quique Setien può tornare a sorridere, dato che fino a qualche giorno fa c’erano gli uomini contati. Nel Barcellona, infatti, sono tornati ad allenarsi in gruppo Jordi Alba e Piquè; il primo non ha preso parte all’andata per via dell’infortunio, il secondo torna dopo una botta rimediata proprio al San Paolo.

Notizie non proprio ottimali per il Napoli, in particolare quella del ritorno di Jordi Alba. Il club blaugrana lo ha comunicato anche sui social, con questo post:

📍 Camp Tito Vilanova

💪 ¡En marcha ya el entrenamiento! ▶ @JordiAlba hace parte de la sesión con el grupo 👏👏 pic.twitter.com/5uq6Ku6Y7R — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 28, 2020

