Il Bayern prende a schiaffi il Barcellona: è 4-1 all’intervallo

Il Bayern Monaco domina il primo tempo del quarto di finale di Champions League contro il Barcellona e mette un piede in semifinale.

Clamoroso il risultato alla fine del primo tempo del quarto di finale di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco: bavaresi avanti 4-1 e mettono un piede in semifinale.

La sblocca dopo soli 5 minuti Muller che chiede e ottiene l’uno-due con Lewandowski e con un destro sul secondo palo segna il gol dell’1-0. All’8′ il pareggio, Jordi Alba mette in mezzo da sinistra al termine di una verticalizzazione, Boateng devia e mette fuori tempo Alaba il cui intervento, per anticipare Suarez, diventa un pallonetto imprendibile per Neuer.

Poi è monologo Bayern: al 22′ torna avanti con un gol di Perisic che da sinistra batte Ter Stegen; al 27′ Gnabry si presenta su lancio di Goretska davanti al portiere e non sbaglia; al 31′ ancora Muller segna in spaccata anticipando la difesa su cross di Kimmich, doppietta per lui e 4-1 per i suoi.

