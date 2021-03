Domenica sera ci sarà la sfida tra Napoli e Bologna allo Stadio Maradona e Mihajlovic dovrà fare a meno di un centrocampista.

Schouten ieri si è beccato un giallo nella sfida contro il Cagliari e purtroppo per lui faceva parte dell’elenco dei diffidati. Per questo motivo il centrocampista non farà parte dei giocatori disponibili per la sfida di domenica contro il Napoli, data la squalifica.

Comments

comments