Il Bologna si prepara in vista del Napoli: il report dell’allenamento

Giovedì sera il Napoli ospiterà il Bologna allo Stadio Maradona per il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A.

Nel pomeriggio la squadra allenata da Mihajlovic si è ritrovata al Centro Tecnico per l’allenamento. A seguire il report:

“Seduta di allenamento pomeridiana oggi per il Bologna in vista della sfida contro il Napoli in programma giovedì sera. Sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole la squadra ha svolto lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche, terapie per Kevin Bonifazi, programma personalizzato per Nicolas Viola.”

