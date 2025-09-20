Serie A

Il Bologna vince il primo anticipo del sabato.



Il Bologna si aggiudica l’anticipo del sabato del quarto turno della Serie A è iniziato ieri e si concluderà lunedì con il match tra Napoli e Pisa.

Bologna-Genoa finisce 2-1 con gol dei padroni di casa al minuto 99

