Il Bologna vince in trasferta nel derby dell’Emilia.

Il Bologna, prossimo avversario del Napoli, vince in trasferta contro il Parma
Risultato finale 1-3
Champions: È ancora possibile acquistare biglietti per la partita con l’Eintracht.
Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Galeone
Serie A: i risultati del pomeriggio
Serie A: Verona-Inter 1-2
Le pagelle di Napoli-Como: Vania Sfraveca e Fraveca.
Antonio Conte in conferenza dopo Napoli-Como, finita 0-0: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”
Gutierrez:”Bisogna farsi sempre trovare pronti. In Champions dobbiamo vincere”.
Buona la prima di Spalletti
Rrhamani: ” Le partite che non riusciamo a vincere non dobbiamo perderle”
Fabregas: “Potevamo vincere”