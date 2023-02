Il caffè del professore: Napoli AV MedioSerieA

Il caffè del professore – a cura di Bruno Siciliano, ordinario di Robotica alla Federico II.

Reggio Emilia AV Mediopadana: la grande bellezza della stazione disegnata da Santiago Calatrava che si staglia luminosa nella brumosa pianura padana. Napoli AV Medio SerieA: la grande bellezza della squadra disegnata da Luciano Spalletti che si staglia luminosa nella brumosa Serie A. Un Napoli lanciato ad Alta Velocità verso il meritatissimo terzo tricolore.

Anticipo di campionato di venerdì 17, il numero preferito dal nostro Presidente. Ricordo ancora la sua dichiarazione a inizio giugno alla presentazione del ritiro a Castel di Sangro: stiamo costruendo un Napoli da scudetto. Così parlo Aurelio, annuì il nostro allenatore e ora sorride felice come un bambino: bello che abbia festeggiato le sue mille panchine in Serie A nella serata che ci ha portato a un vantaggio di +18 da urlo!

Dolce trasferta in treno col mio amico fedelissimo Peppe iniziata con la graffa più buona del mondo per seguire la squadra più forte del mondo attualmente. A mezzogiorno seduta telematica di esami di Robotica e Automazione Industriale per due allievi del Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica col prof con tanto di sciarpa azzurra al collo!

Cena prima della partita con le specialità locali e a passo veloce diretti verso un Mapei Stadium tutto tinto d’azzurro. Il nome dello stadio è Città del Tricolore: qui festeggiò il Milan lo scorso maggio, qui è stata scritta un’altra pagina importante verso il nostro scudetto, vero Marocchi? Facevano quasi tenerezza i 20-30 “ultras” in Tribuna Sud con tamburi e qualche bandiera che hanno provato a incitare costantemente i loro beniamini. Bella atmosfera senza alcun astio o coro becero e i tifosi locali accanto a noi in Tribuna Nero Verde che hanno sportivamente applaudito alle giocate dei nostri due extra-terrestri. Così dovrebbe essere sempre il calcio, sembrava di assistere a una partita di Premier League con un Sassuolo che se l’è giocata apertamente e ha anche creato alcune occasioni pericolose.

La serata si è conclusa nell’unico pub aperto dopo mezzanotte con gli amici del Club Napoli Verona e Italia Mele, inviata di Canale 8 nonché direttore di 100x100napoli.it alla quale avevo predetto, nella rituale intervista prepartita, i due gol azzurri e la continuazione della serie positiva di Victor. La magia georgiana fa storia a sé, ma il brivido che mi ha attraversato quando proprio sotto di noi ho visto partire un missile quasi dalla linea di fondo che si è insaccato prima che Consigli potesse pensare mi ha ricordato l’adrenalina dei tempi di D10S. Un gol di puro istinto che ricorda quello all’Olimpico contro la Roma che consacrò l’inizio della grande fuga del Napoli.

E ora proiettiamoci nella dimensione che ci compete: pronti per Francoforte ma, a differenza delle precedenti trasferte europee, stavolta partenza il giorno della partita. Lunedì 20 sarò in Vaticano per un simposio sulle tecnologie emergenti nella prospettiva del bene comune, unico dei due italiani invitati a parlare. L’evento durerà sino a mercoledì 23 ma, fortunatamente, il mio intervento e l’udienza col Santo Padre sono stati previsti il primo giorno -mi complimenterò per il terzo titolo mondiale dell’Albiceleste, terzo come … Avanti Napoli, dopo l’Italia proviamo ad azzannare l’Europa, sportivamente parlando. A presto risentirci dal Waldstadion #FNSCD.

Comments

comments