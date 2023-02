Il caffè del professore – Ovvìa! Un’altra schiacciatina per il filOTTO

Ovvìa! Un’altra schiacciatina per il filOTTO

Ottava vittoria di fila in campionato dopo l’unica sconfitta di San Siro a inizio anno con 21 gol fatti e soli 2 subiti e Victor sempre in gol (anche con l’Eintracht), 19 vinte sulle ultime 20, quinto clean sheet consecutivo in trasferta —eguagliando i record precedenti di Inter e Juve, e sono sei con la porta inviolata a Francoforte. Oramai non ci sono più numeri per questo Napoli da record che continua a farci sognare in campionato come in Champions! Tre 0-2 in otto giorni nelle ultime tre fuori casa. Come nelle precedenti, pratica virtualmente chiusa nel primo tempo ieri sera al Castellani e la prova del nove superata di aver continuato a dominare il gioco nell’ultima mezz’ora con un uomo in meno. Un gruppo compatto che si sacrifica e si applica con una concentrazione e una ferocia agonistica mai viste sinora. Una lunga trasferta di una settimana da perfetto Dr. Jekyll & Mr. Hyde, interlacciando le emozioni forti dell’incontro col Santo Padre e delle tecnologie avanzate dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna e della Iuvo a Pontedera con quelle altrettanto vibranti del tifo scatenato per i nostri leoni azzurri.

Sono stato raggiunto in terra toscana giovedì da mia figlia Chiara, fresca laureata triennale in Ingegneria Biomedica alla Federico II, e con lei abbiamo visitato diversi laboratori in vista di un suo auspicabile internship a Pontedera prima di proseguire con gli studi magistrali. Il tutto grazie alla squisita ospitalità da parte di un carissimo amico nonché stimato collega Nicola Vitiello, eccellenza della nostra terra, e della sua adorabile famiglia.

Siamo passati dalla degustazione di sontuosi rossi supertuscans di Bolgheri alle immancabili schiacciatine a pranzo ieri in centro prima di metterci in viaggio per Empoli. Un flusso azzurro non solo sul treno ma anche lungo il percorso per lo stadio con gli immancabili tifosi georgiani e coreani che accompagnano le vittorie del nostro Napoli multietnico. Stadio stracolmo, netta maggioranza di tifo partenopeo, ma atmosfera tranquilla come col Sassuolo in una cornice per una volta tutta azzurra. Curva ospiti desolatamente vuota a causa dell’inutile provvedimento della Lega —fortunatamente, questa è l’ultima vietata ai residenti in Campania.

La mia unica a Empoli risaliva alla vittoria del 2017 (unica dei partenopei dal dopoguerra). Come in tutte le precedenti trasferte vincenti, rituale intervista pre-partita con la simpatica Italia Mele, inviata di Canale 8 nonché direttore di 100x100napoli.it, e la solare Valeria Grasso —quest’anno il Napoli sta andando oltre la scaramanzia, ma in me è ancora vivo il rimpianto di aver mancato l’intervista in occasione della partita con l’Inter il 4 gennaio u.s.

Alle tre giocate fuori casa ora faranno seguito tre in casa. Replicare i tre punteggi all’inglese sarebbe un sogno ma, al di là del risultato, sono certo che il nostro amato Napoli saprà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Noi ci risentiremo a San Giuseppe dall’Olimpico Grande Torino —dalla schiacciatina alla zeppolella è un attimo #FNSCD.

Comments

comments