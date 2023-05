Il caffè del Professore – Siamo Noi… Siamo Noi…

Il caffè del Professore,a cura di Bruno Siciliano, ordinario di Robotica alla

Federico II.

I Campioni dell’Italia Siamo Noi!!! La Storia ha voluto una data, il 4 maggio 2023.

A differenza dai primi due, era destino che arrivasse in trasferta, dove il nostro amato Napoli ha totalizzato sinora 47 degli 80 punti che hanno suggellato matematicamente il nostro terzo scudetto. E averlo seguito quest’anno in tutte le trasferte accresce ulteriormente la mia gioia.

Certo la consapevolezza di poter vincere era maturata già a gennaio con il filotto di vittorie dopo la

sconfitta con l’Inter. Ce lo siamo trezziato settimana dopo settimana, ha pappuliato a fuoco lento questo

scudetto sospeso. L’attesa del piacere è essa stessa piacere. Ma quando alle 22:37 l’arbitro ha fischiato

la fine la Dacia Arena è esplosa in un tripudio azzurro e sono scoppiato in un pianto di una gioia

immensa, indescrivibile. Ho vissuto il trionfo in compagnia dei miei carissimi amici dei Partenopei Boys

1926 dei Distinti e, soprattutto, dei miei figli ai quali avevo mostrato i filmati dell’epoca di D10S e dei

primi due scudetti sperando che un giorno avrei rivissuto assieme quei momenti.

E quel giorno è arrivato. Dopo aver perso i biglietti aerei per martedì e mercoledì, partenza all’alba in

auto per Udine in modo da arrivare in tempo utile per pranzo da Nando a Mortegliano. Ci hanno

raggiunto gli amici napoletani da Milano, compagni di tante trasferte al centro-nord. Anche per loro

bello averlo vinto in trasferta, per quanto tanti rientrino a Napoli anche per le partite interne. Nel bel

giardino sotto il caldo sole “partenopeo” che ci aveva accolto, birretta fredda artigianale napoletana

celebrativa prima di gustare le specialità locali accompagnate da un sontuoso Friulano e un brioso

Cabernet Franc.

Incontro con il pullmann azzurro che conduceva la squadra col traffico paralizzato alla rotonda

dell’albergo; abbiamo potuto scorgere un Luciano Spalletti in prima fila che filmava sorridente.

L’atmosfera fuori e dentro lo stadio era vibrante, tantissime le bandiere sventolate e le trombette

assordanti.

Dopo un primo tempo con un Napoli bloccato e sotto di un gol, la ripresa è stata affrontata con la giusta

cattiveria ed è significativo che il gol scudetto sia stato proprio segnato da Osimhen, vero trascinatore

della squadra e dello spogliatoio. Con quel tiro, il Victor affranto al termine di Napoli-Salernitana ha

sfogato tutta la rabbia che aveva dentro per aver mancato il festeggiamento casalingo nonché di

contribuire a battere il record delle giornate di anticipo per la vittoria. Ed era tra quelli più festanti al

momento dell’invasione di campo, assieme al nostro fortissimo Capitano che brandiva lo scudo con il 3,

un Politano in piedi sul cristallo di divisione con tanto di megafono, e il professore Rui che urlava a

squarciagola tra quelli che abbiamo notato dal settore ospiti.

Fuochi d’artificio e caroselli d’auto festanti nella notte udinese. E ho ripensato come Udine avesse

segnato il mio destino per coltivare le mie due più grosse passioni: la Robotica e il Napoli. Nel 1984

avevo partecipato al mio primo convegno scientifico al Centro Internazionale di Scienze Meccaniche

nella centrale piazza Garibaldi, e in tale occasione avevo conosciuto i luminari del campo, uno dei quali

mi avrebbe invitato l’anno dopo al Georgia Tech durante il mio dottorato di ricerca. 3 anni dopo sarebbe

arrivato il primo scudetto, il secondo dopo altri 3 anni, e dopo 33 lunghi anni eccomi di nuovo a Udine

per un momento di vita esaltante!

Il risveglio da Campioni d’Italia, dopo poche ore di sonno per vedere foto e video sui vari social, è stato

quanto mai dolce e siamo passati a salutare il mitico Tommaso Starace prima di ripartire per Napoli. La

tappa gastronomica lungo la via del ritorno è stata l’Antica Trattoria di Nandone all’Omomorto, vicina

all’autodromo del Mugello, per gustare una tenerissima ciccia come la chiamano in Toscana.

Una suggestiva luna piena ci ha accompagnato nel tratto finale di autostrada. Maciniamo chilometri,

superiamo gli ostacoli, SOLO PER TE, SOLO PER TE!!! A risentirci dal Brianteo (U-Power Stadium) per la

penultima trasferta di campionato con lo scudo sul petto e nei nostri cuori #FNSCD.

