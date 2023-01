Il caffè del professore – Un numero 50 tutto azzurro

Il caffè del professore – a cura di Bruno Siciliano, ordinario di Robotica alla Federico II.

In numerologia il numero 50 rappresenta la molteplicità, il cambiamento, la mutevolezza e

l’esplorazione sia a livello fisico che mentale. Qualità che hanno caratterizzato il percorso del nostro

amato Napoli nel girone di andata, concluso con un un numero record di punti, come era successo solo

due volte nella storia del campionato italiano a venti squadre. Una rosa completa e competitiva gestita

in maniera mirabile da Big Luciano ― con la vittoria di ieri è l’allenatore più vincente (276) nella storia

della Serie A. Un Napoli che ha saputo interpretare in maniera ottimale partite contro squadre che

adottavano moduli tattici differenti, da quelle schierate in 11 dietro al pallone in attesa di un episodio ―

come la Salernitana e, probabilmente, la Roma di domenica prossima ― a quelle che hanno provato a

prenderci in velocità ― come il Milan arrembante del secondo tempo a San Siro. La tenuta fisica e

mentale della squadra ― tranne in parte la sfortunata eliminazione dalla Coppa Italia ― è garanzia per

un girone di ritorno ad alto livello.

Come per le precedenti trasferte contro Roma e Inter, anche questa era vietata ai nostri tifosi residenti.

Ciononostante, grazie a un cortese invito da parte della società granata, ieri sera eravamo in tribuna

all’Arechi con mio figlio Fabrizio, il caro amico Amedeo e suo figlio Giacomo. Lungo l’A3, tappa

scaramantica a Cava per salutare la squadra in partenza per Salerno ― proprio come l’anno scorso.

E altrettanto scaramantica l’intervista di rito con Italia Mele, inviata di Canale 8, Valeria Grasso di

100x100napoli.it e il loro collega Mirko Calemme: il punteggio finale di 0-2 sarebbe stato lo stesso

dell’ultima trasferta genovese con relativa intervista.

L’atmosfera salernitana in una serata fredda e piovosa è stata un po’ meno ostile di quella dell’anno

scorso, allorché fummo insultati sia all’esterno dello stadio che in tribuna. Un plauso al presidente

Iervolino, che deve aver contribuito a smussare i toni fra la tifoseria evidenziando l’importanza di avere

più società campane nella massima serie. Dopo la scoppola granata a Bergamo e le vicende sul cambio in

panchina poi rientrato, questa partita rappresentava una mezza trappola e il Napoli ha saputo superarla

col piglio della grande squadra, accelerando al momento opportuno e chiudendo la partita a cavallo

dell’intervallo fra i due tempi.

La serata si è conclusa alla pizzeria Màdia a Salerno, la stessa dalla quale Mourinho ordinò una pizza

nello scorso campionato come nella foto mostrata a bordo del treno di rientro a Roma. E proprio la

Roma sarà il nostro prossimo avversario al Maradona domenica sera prossima. Tornando alla

numerologia, il numero 50 simboleggia un nuovo punto di partenza verso la ricerca, le passioni e la

fortuna. Avanti Napoli, partiamo dai cinquanta punti di questo splendido girone d’andata e continuiamo

la cavalcata vincente nel girone di ritorno per coltivare il nostro sogno. A risentirci dal Picco a Spezia il

prossimo 5 febbraio #FNSCD.

