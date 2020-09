Il calcio ai tempi dei social: si rischia di perdere una generazione di tifosi

Il calcio ai tempi dei social, una generazione di tifosi perduta, il tifo che cambia con il mondo. Tutto nello studio di La Repubblica.

Una generazione perduta: i ragazzi dai 16 ai 24 anni non tifano più, oppure lo fanno in modo diverso. Il calcio sta dicendo addio alla figura del tifoso tradizionale, colpa del Covid, del mondo che cambia, del consumo rapido che rende una partita di 90 minuti infinitamente lunga e a volte noiosa. Oggi i giovani preferiscono guardare gli highlights smanettando sullo smartphone alla ricerca del meglio. Secondo una ricerca commissionata dai grandi club europei anche per gli appassionati valgono le regole dei social: si segue qualcosa e poi si smette di farlo.E il 40% dice di non “avere più interesse”.

