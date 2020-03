Il calcio che si ostina a sfidare il coronavirus: si gioca in 57 nazioni, in ben 39 ci sono dei contagiati

Non è bastato lo stato di pandemia lanciato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per scoraggiare il calcio.



In tantissime nazioni il calcio si è fermato in attesa che la lotta contro il coronavirus dia i primi segnali di vittoria e anche per non favorire nuovi contagi. Invece in ben 57 nazioni si gioca ancora, malgrado in alcune di esse si siano registrati dei contagi da coronavirus.

A poche ore dal fischio d’inizio si è arreso anche il calcio femminile in Romania, Svizzera e Svezia, poi tutto il calcio in Arabia Saudita e Marocco.

Vediamo continente per continente in quali nazioni il calcio si ostina a sfidare il coronavirus (in parentesi per ogni nazione il numero di contagiati registrati alle ore 9:30 del 15 marzo 2020 secondo il portale web del “Corriere della Sera” [LEGGI QUI].

EUROPA:

Bielorussia (27); Crimea; Inghilterra (1.143) alcune gare della National League (semiprofessionisti); Russia (59); Serbia (46); Turchia (5); Ucraina (3); Ungheria (30).

ASIA:

Bangladesh (3); Cambogia (7); Emirati Arabi (85); Hong Kong solo Coppa; India (87); Indonesia; Kazakistan (6); Kyrgyzstan; Malesia (238); Oman (19); Palestina; Singapore (212); Uzbekistan; Vietnam (53).

AFRICA:

Algeria (37); Angola; Benin; Burkina Faso (2); Burundi; Camerun (2); Congo (2); Repubblica Democratica del Congo; Gambia; Ghana (2); Guinea (1); Mauritania (1); Mauritius; Nigeria (2); Ruanda (1); Sierra Leone; Sudafrica (38); Sudan (1); Tanzania; Tunisia (17).

Sudamerica:

Argentina (34); Bolivia (10); Brasile (151); Cile (61); Ecuador (28).

Nord-centro America:

Aruba (2); Bermuda; Costarica (26); Guatemala; Haiti; Honduras (2); Messico (26); Nicaragua.

OCEANIA:

Australia (250); Nuova Zelanda (6).

Comments

comments